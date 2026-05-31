Москва31 мая Вести.В украинской армии воюют бедолаги, которые еще вчера работали в сельском хозяйстве, на заводах, а потом были пойманы на улице и отправлены на фронт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Лукашенко прокомментировал заявление Киева, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт.

Он (Владимир Зеленский - ред.), видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги-украинцы. Воины так называемой территориальной обороны, вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо сказал глава республики

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры обсуждали Украину и переговоры Минска с Вашингтоном.