"Это треп какой-то": Лукашенко ответил на слова Зеленского о 500 целях ВСУ Лукашенко назвал трепом Зеленского слова о 500 целях Киева в Белоруссии

Москва31 мая Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского являются болтовней и "каким-то трепом". Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать руководство Белоруссии.

Болтовня президента, пусть меня Владимир Александрович извинит за это, но - это треп какой-то высказался Лукашенко

Кроме того, заметил он, украинские солдаты не желают воевать с белорусской стороной.

И позиции военных разнятся. Военные Украины никакой войны с Беларусью не хотят. Это я знаю точно. Потому что они понимают, что это 1500 километров дополнительного фронта, граница. И непростая граница Беларуси и Украины. Им это надо? Нет пояснил Лукашенко

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поручил дипломатам и спецслужбам Украины "воздействовать" на Белоруссию. Также в командовании Сил беспилотных систем ВСУ сообщили, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов.