Лукашенко заявил, что обсуждал с Макроном Украину и диалог Минска с Вашингтоном

Лукашенко раскрыл, какие темы обсуждал с Макроном Лукашенко заявил, что обсуждал с Макроном Украину и диалог Минска с Вашингтоном

Москва29 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном Украину и переговоры Минска с Вашингтоном. Его слова приводит белорусский телеканал СТВ в своем Telegram-канале.

По заявлению Лукашенко, в ходе диалога с Макроном было "море сопутствующих вопросов".

И о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами, вскользь затронули этот вопрос сказал Лукашенко

Белорусский лидер уточнил, что переговоры закончились обсуждением Украины.

По словам Лукашенко, Макрон заявил, что есть информация о том, что Белоруссия якобы намерена вступить в конфликт. Президент Белоруссии рассказал, что ответил своему собеседнику: "Да Господь с тобой".

Ранее Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудили, в частности, ситуацию в Армении.