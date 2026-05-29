Москва29 маяВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что обсуждал с французским коллегой Эммануэлем Макроном Украину и переговоры Минска с Вашингтоном. Его слова приводит белорусский телеканал СТВ в своем Telegram-канале.
По заявлению Лукашенко, в ходе диалога с Макроном было "море сопутствующих вопросов".
И о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами, вскользь затронули этот вопроссказал Лукашенко
Белорусский лидер уточнил, что переговоры закончились обсуждением Украины.
По словам Лукашенко, Макрон заявил, что есть информация о том, что Белоруссия якобы намерена вступить в конфликт. Президент Белоруссии рассказал, что ответил своему собеседнику: "Да Господь с тобой".
Ранее Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны обсудили, в частности, ситуацию в Армении.