Лукашенко заявил, что беглая оппозиция не сможет захватить власть в Белоруссии

Москва20 апр Вести.Представители беглой оппозиции не смогут захватить власть в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT.

По словам белорусского лидера, Соединенные Штаты пошли на переговоры с ним, так как знают, "кто управляет этой страной".

И знают, какова роль этой беглой оппозиции. Да, вам хочется, чтобы она имела силу, вернулась в Беларусь и захватила власть. Но это слишком жестоко, это слишком самонадеянно. Так не будет. Они (американцы. – Прим. ред.) это понимают сказал Лукашенко

Он добавил, что именно поэтому Вашингтон ведет диалог с теми, кто имеет реальную власть в Белоруссии.

В декабре прошлого года Лукашенко в ходе обращения к согражданам заявил, что беглая оппозиция хочет сдать суверенитет Белоруссии, а также развалить экономику страны под внешним управлением.