Лукашенко: Белоруссия не ведет диалог с США против России и Китая

Москва18 апр Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что поддерживает контакт с США, однако диалог ведется не против России и Китая.

По его словам, Россия и Китай для Белоруссии не просто партнеры, а друзья.

Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая заявил Александр Лукашенко в интервью RT

Белорусский лидер подчеркнул, что, когда Вашингтон и Европа ввели санкции против Минска, Китай и Россия открыли двери стране, за счет чего Белоруссия была спасена, сообщает RT.