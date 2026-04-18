Москва18 апрВести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что поддерживает контакт с США, однако диалог ведется не против России и Китая.
По его словам, Россия и Китай для Белоруссии не просто партнеры, а друзья.
Я веду диалог с американцами не против России, не против Китаязаявил Александр Лукашенко в интервью RT
Белорусский лидер подчеркнул, что, когда Вашингтон и Европа ввели санкции против Минска, Китай и Россия открыли двери стране, за счет чего Белоруссия была спасена, сообщает RT.