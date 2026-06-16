Москва16 июнВести.Решение Белоруссии вступить в конфликт на Украине может привести к столкновению России с блоком НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya.
В этом случае страны НАТО - союзники Киева могут ввести свои войска на Украину, пояснил Лукашенко.
Эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО. Хотя я не исключаю, что это может быть и без этогоподчеркнул Лукашенко
Лукашенко обсуждал с президентом Владимиром Путиным недопустимость вовлечения республики в конфликт на Украине. По мнению Лукашенко, в этом содержится больше вреда, чем пользы.
При этом Лукашенко предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому обсудить проблемы двусторонних отношений в любой точке Украины или Белоруссии.