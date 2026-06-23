Москва23 июн Вести.Втягивание Белоруссии в украинский конфликт может существенно изменить его характер, заявил ИС "Вести" политик Спиридон Килинкаров.

По его мнению, провокационные заявления со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска являются неслучайными.

Удар дроном по белорусскому автобусу, а фактически попытка убить белорусских детей, был абсолютно целенаправленной акцией, террористическим актом, направленным против Белоруссии. Ведь все последующие заявления Зеленского дают основания полагать, что он нацелен на эскалацию конфликта с Белоруссией. Почему он это делает? Потому что он, а, судя по всему, и на Западе, пришли к мнению, что Белоруссия является крепким тылом России. Именно с этой точки зрения они рассматривают Белоруссию как страну, которая может быть втянута в этот самый конфликт. И Зеленский делает все для того, чтобы это произошло сказал Килинкаров

Однако, указал политик, в случае втягивания Белоруссии в конфликт противостояние может затронуть и страны Балтии, и Польшу.

Это, мне кажется, очень рискованная авантюра не только для Украины, не только для Зеленского, но и для восточноевропейских стран. В случае, если эта агрессия произойдет, то, вспоминая заявления РФ о союзнических отношениях с Белоруссией, это может привести к тому, что изменится характер всего этого конфликта. Условно говоря, то, что раньше было неприемлемо для России по разным причинам, может стать вполне реальным. Например, применение совершенно других, более тяжелых видов вооружений, которые есть у РФ заявил Килинкаров

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко смогут в ходе предстоящей встречи обсудить угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска.