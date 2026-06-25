Килинкаров: в ЕС не заинтересованы, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с Киевом

Килинкаров выразил уверенность, что ЕС не нужно втягивание Белоруссии в конфликт Килинкаров: в ЕС не заинтересованы, чтобы втянуть Белоруссию в конфликт с Киевом

Москва25 июн Вести.Европейский союз (ЕС) заинтересован в том, чтобы купировать украинский конфликт в рамках границ Украины, а не расширять его, втягивая Белоруссию. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политик Спиридон Килинкаров.

По его словам, если Белоруссия будет втянута в военные действия, то подключатся и другие государства.

Что касается возможной провокации в отношении Белоруссии, я имею в виду военной именно провокации. Тут есть противоречия. Потому что на самом деле, я считаю, что Европейский союз заинтересован в том, чтобы купировать украинский конфликт в рамках границ Украины сказал Килинкаров

Он убежден, что интерес Европейского союза не совпадает с провокационными заявлениями главы киевского режима Владимира Зеленского.

Если Белоруссия будет втянута в этот конфликт, очень будет высока вероятность того, что и другие страны Европейского Союза, по крайней мере, близлежащие, могут быть втянуты в этот конфликт, а, соответственно, может быть в этот конфликт втянуто и все НАТО подчеркнул он

Ранее Килинкаров также отметил, что провокационные заявления со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска являются неслучайными.