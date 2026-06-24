Москва24 июн Вести.Страны Евросоюза, вооружающие сегодня Украину, полагают, что они контролируют ситуацию настолько, что способны в любой момент остановить ее по своему усмотрению. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, возможность прекратить украинский конфликт в любой момент, вызывает большие сомнения.

Отдают ли себе отчет те, кто идет на эту эскалацию конфликта? На мой взгляд, нет. А на что рассчитывают европейцы? Они рассчитывают на то, что они в состоянии в любой момент этот конфликт остановить. Условно говоря, отработать свою летнюю программу, а потом, в самый нужный для них момент, выйти на какие-то переговоры и решение этого вопроса. Удастся ли им это сделать? Я, честно говоря, очень сомневаюсь в этом. Потому что я исхожу из того, что горизонт планирования украинской власти – сутки, а эффективность работы украинской власти — это строчка в ленте новостей заявил Килинкаров

Ранее он заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский нацелен на втягивание Белоруссии в украинский конфликт, поскольку Запад считает республику крепким тылом России. Именно с этой точки зрения они рассматривают Белоруссию как страну, которая может быть втянута в противостояние.