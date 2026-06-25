Москва25 июн Вести.Представители европейских стран ошибочно убеждены, что полностью контролируют ситуацию по украинскому конфликту. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Спиридон Килинкаров.

Европейцы уверены, что стоп-кран этой войны у них в руках. Они в этом убеждены: дескать, мы реализуем свою стратегию в отношении России, будем бомбить, наносить удары, бить по нефтеперерабатывающим заводам, провоцировать, а потом в любой удобный для нас момент мы эту войну сможем остановить. Будет ли это так, я, честно говоря, очень сомневаюсь. Особенно после слов Лаврова, что Россия не остановится на линии боевого соприкосновения сказал Килинкаров

Политик также отметил, что высказываемые в ЕС ожидания о завершении конфликта к осени выглядят сомнительными.

[Глава киевского режима Владимир] Зеленский неслучайно заявил европейцам, что Европе нужно быть готовой обеспечить энергетическую безопасность Украины в осенне-зимний период. О чем это говорит? О том, что идея остановить войну осенью может не сработать, и придется дополнительно искать финансовые ресурсы для того, чтобы Украина пережила эту самую зиму добавил он

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение огня по линии соприкосновения не может быть условием для начала прямых переговоров по украинскому конфликту.