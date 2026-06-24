Москва24 июн Вести.Политик Спиридон Килинкаров усомнился в возможностях ЕС за несколько лет осуществить милитаризацию. Об этом он заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Заявления европейских политиков о том, что им нужно два-три года, чтобы подготовиться к войне с Россией, на мой взгляд, это заявления, которые абсолютно не соответствуют действительности. Никаких двух-трех лет, конечно же, для Европы недостаточно, чтобы подготовиться к войне, ни в техническом смысле, ни тем более в подготовке европейского общества к возможному военному конфликту с Россией. На это все нужны десятки лет, а не два-три года сказал он

Кроме того, указал Килинкаров, на фоне заявлений о переходе на военные рельсы в ЕС назревает внутренний раскол.

Внутри Европейского Союза происходят определенные процессы, конечно, связаны в том числе с войной, и, я думаю, они будут происходить дальше. Поэтому целостность Европейского Союза, под очень большим вопросом, думаю, что перспективы Европейского Союза облачные заявил политик

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Европе стремятся к переговорам по украинскому конфликту для спасения киевского режима, чтобы тот продолжал быть плацдармом для борьбы с РФ.