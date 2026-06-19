Лавров: Европа говорит о переговорах по Украине ради спасения киевского режима

Лавров: переговоры по Украине нужны ЕС для спасения режима Зеленского Лавров: Европа говорит о переговорах по Украине ради спасения киевского режима

Москва19 июн Вести.Европа стремится к переговорам по Украине для спасения киевского режима, чтобы тот продолжал быть плацдармом для борьбы с Россией. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь"​​​.

По мнению министра, именно это является настоящей целью союзников Украины в Европе.

Таким образом, реальная цель европейских лидеров - не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами написал Лавров

По мнению главы МИД РФ, с этой целью Европа хочет добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте.

"Подморозить" конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской "коалиции желающих" отметил министр

В российском МИД подчеркнули, что эта статья Лаврова изначально планировалась для публикации европейским изданием Politico Europe, но в последний момент по решению редакции публикация была отменена.

Ранее глава МИД РФ назвал первый этап прекращения украинского конфликта. По мнению Лаврова, им является выполнение договоренностей, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске.