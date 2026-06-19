Москва19 июн Вести.Издание Politico Europe в последний момент отменило публикацию статьи главы МИД РФ Сергея Лаврова, основываясь на решении редакции. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Полный текст статьи министра под заголовком "Украина, Европа и глобальная безопасность" был опубликован журналом "Международная жизнь".

Лавров в статье отметил, что Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России. Он уточнил, что европейские лидеры стремятся к переговорам по Украине для спасения киевского режима.

При этом министр подчеркнул, что содержательный диалог Запада с Россией станет возможен лишь в случае, если европейская сторона вернет подорванное своими действиями доверие. По его словам, диалог невозможно возобновить с помощью ультиматумов.

Лавров также заявил, что Россия предпочитает достижение целей специальной военной операции (СВО) с помощью дипломатии.