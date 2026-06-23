Картайзер связал отказ Politico от статьи Лаврова с кризисом западной демократии Картайзер: отказ Politico от статьи Лаврова показал кризис западной демократии

Москва23 июн Вести.Издание Politico Europe продемонстрировало кризис западной демократии, решив не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким мнением поделился депутат Европарламента Фернан Картайзер.

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное решение свидетельствует о широких проблемах в сфере свободы слова и общественной дискуссии на Западе.

Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функцию сказал Картайзер

Он также предположил, что издание побоялось публиковать статью Лаврова из-за страха разрушить стену молчания вокруг российских руководителей.

Politico Europe отказалось от публикации статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" в последний момент. Она была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД России.