Москва23 июнВести.Издание Politico Europe продемонстрировало кризис западной демократии, решив не публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Таким мнением поделился депутат Европарламента Фернан Картайзер.
В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что подобное решение свидетельствует о широких проблемах в сфере свободы слова и общественной дискуссии на Западе.
Это заставляет задуматься о том, что западная демократия переживает кризис, а СМИ больше не выполняют свою функциюсказал Картайзер
Он также предположил, что издание побоялось публиковать статью Лаврова из-за страха разрушить стену молчания вокруг российских руководителей.
Politico Europe отказалось от публикации статьи Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность" в последний момент. Она была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД России.