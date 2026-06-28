Евродепутат сравнил современное отношение Запада к РФ с эпохой Маккарти в США Картайзер: отношение Запада к РФ напоминает атмосферу эпохи Маккарти в США

Москва28 июн Вести.Нынешнее отношение Запада к России начинает все больше напоминать обстановку эпохи Маккарти в США 1950-х годов. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Таким образом он прокомментировал РИА Новости отмену в последний момент публикации в европейском издании Politico статьи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, - это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах​​​. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины заявил Картайзер

По словам депутата, в тот период в США велась активная охота на советских шпионов. Особенно сильно от политических преследований страдали деятели культуры и общественные активисты.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, здание Politico отказалось публиковать статью главы российского МИД Сергея Лаврова из-за того, что там написана правда, которая способна дезавуировать ложь Запада. Она также назвала ситуацию "скандалом для всей Европы" и обвинила Politico в несоответствии декларируемым принципам свободы слова и демократии.