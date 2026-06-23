Москва23 июнВести.Издание Politico Europe побоялось публиковать статью министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за страха разрушить стену молчания вокруг российских руководителей. Таким мнением поделился депутат Европарламента Фернан Картайзер.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что редакция издания могла побояться обвинений в отходе от официального нарратива, предательстве Киева, а также репутационных рисков.
Предполагаю, что редакция просто побоялась разрушить "стену молчания", выстроенную вокруг российских руководителейсказал Картайзер
По его словам, издание наверняка столкнулось бы с обвинениями в распространении "российской пропаганды", а редакции пришлось бы оправдываться.
Politico Europe в последний момент отказалось от публикации статьи "Украина, Европа и глобальная безопасность" Лаврова. Она была опубликована в журнале "Международная жизнь" и на официальном сайте МИД России.
В статье Лавров подчеркнул, что Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении России. Он также отметил, что Европа стремится к переговорам по Украине для спасения киевского режима.