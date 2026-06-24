Захарова рассказала, почему Politico отказалось публиковать статью Лаврова Захарова: Politico не опубликовало статью Лаврова, поскольку там написана правда

Москва24 июн Вести.Издание Politico отказалось публиковать статью главы российского МИД Сергея Лаврова, поскольку там написана правда, которая способна дезавуировать их ложь. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

В июне 2026 года издание Politico Europe в последний момент отказалось публиковать статью Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".

Они взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования, и не напечатали сказала дипломат в эфире радио Sputnik

Захарова подчеркнула, что веских оснований не публиковать материал нет. Единственным объяснением может быть лишь то, что издание Politico – это инструмент "пропаганды агрессивного милитаристского объединения", главной целью которого являются "бойня и бесконечная агрессия", а не мир.