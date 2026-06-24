Москва24 июнВести.Издание Politico отказалось публиковать статью главы российского МИД Сергея Лаврова, поскольку там написана правда, которая способна дезавуировать их ложь. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.
В июне 2026 года издание Politico Europe в последний момент отказалось публиковать статью Лаврова "Украина, Европа и глобальная безопасность".
Они взяли на сутки статью, прочитали ее, поняли, какой эффект она возымеет, насколько там написана правда, которая дезавуирует их неправду, насколько она прагматична с точки зрения именно движения в сторону мирного урегулирования, и не напечаталисказала дипломат в эфире радио Sputnik
Захарова подчеркнула, что веских оснований не публиковать материал нет. Единственным объяснением может быть лишь то, что издание Politico – это инструмент "пропаганды агрессивного милитаристского объединения", главной целью которого являются "бойня и бесконечная агрессия", а не мир.