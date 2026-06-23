Москва23 июнВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала смонтированное видео, опубликованное журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, на котором глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров использует нецензурные слова, говоря о послах стран Евросоюза.
На смонтированном видео Лаврову сообщают, что дипломаты ЕС прочитали его статью и извиняются за политика, на что министр отвечает: "догадались, уже неплохо". На вопрос в видео, соединить ли министра с ними, Лавров в грубой форме отказывается.
Юнашев, ничего святогонаписала Захарова в своем Telegram-канале
Ранее сообщалось, что Лавров выругался в прямом эфире во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД. Не ясно, в чей адрес на самом деле была направлена нецензурная лексика.