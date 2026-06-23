Захарова прокомментировала смонтированное видео, где Лавров "посылает" послов ЕС Захарова иронично отреагировала на видео, где Лавров "посылает" дипломатов ЕС

Москва23 июн Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала смонтированное видео, опубликованное журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым, на котором глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров использует нецензурные слова, говоря о послах стран Евросоюза.

На смонтированном видео Лаврову сообщают, что дипломаты ЕС прочитали его статью и извиняются за политика, на что министр отвечает: "догадались, уже неплохо". На вопрос в видео, соединить ли министра с ними, Лавров в грубой форме отказывается.

Юнашев, ничего святого написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что Лавров выругался в прямом эфире во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД. Не ясно, в чей адрес на самом деле была направлена нецензурная лексика.