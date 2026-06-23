Лавров выругался в прямом эфире на круглом столе МИД Лавров отвлекся на разговор и выругался на посольском круглом столе

Москва23 июн Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался в прямом эфире во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте МИД в соцсети X.

На записи видно, как Лавров переговаривается с собеседником справа, пока ведущий ищет желающих задать вопрос среди журналистов. Сначала министр произносит фразу "догадались, уже неплохо", а затем, отвечая собеседнику, произносит нецензурное высказывание. После этого он возвращается к общению с прессой - в частности, к вопросу журналиста из Йемена.

Ранее Лавров заявил, что Россия готова в любой момент вернуться за стол переговоров с Украиной - с того места, на котором они были прерваны.