Москва21 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров вызвал смех аудитории, пошутив о языке переговоров в ходе встречи в Москве с и. о. министра иностранных дел и международного сотрудничества правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахером Аль-Бауром.

Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров начал свое выступление на английском языке, после чего его ливийский коллега предложил вести встречу на русском и арабском языках при наличии квалифицированных переводчиков.

А я думал, я по-русски говорил ответил Лавров

Ранее премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба сообщил, что в Ливии ведутся обсуждения по вопросу объединения правительства и армии, что знаменует собой движение к примирению и устойчивому миру.