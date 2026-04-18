Премьер кабмина национального единства Ливии Дбейба: в стране почти не воюют

Москва18 апр Вести.В Ливии ведутся обсуждения по вопросу объединения правительства и армии, что знаменует собой движение к примирению и устойчивому миру. Об этом сообщил ИС "Вести" премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.

По его словам, уровень вооруженного противостояния существенно снизился.

Моя страна стала мирной: мы обсуждаем объединение правительства и армии, и я думаю, что мы движемся к миру и примирению в Ливии. Ливийцы сейчас почти не воюют подчеркнул Дбейба

Он обратил внимание, что ключевую роль в достижении мира играет Организация Объединенных Наций (ООН). Ее представительство в Триполи активно ведет переговоры со всеми сторонами конфликта.