Москва18 апрВести.В Ливии ведутся обсуждения по вопросу объединения правительства и армии, что знаменует собой движение к примирению и устойчивому миру. Об этом сообщил ИС "Вести" премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.
По его словам, уровень вооруженного противостояния существенно снизился.
Моя страна стала мирной: мы обсуждаем объединение правительства и армии, и я думаю, что мы движемся к миру и примирению в Ливии. Ливийцы сейчас почти не воюютподчеркнул Дбейба
Он обратил внимание, что ключевую роль в достижении мира играет Организация Объединенных Наций (ООН). Ее представительство в Триполи активно ведет переговоры со всеми сторонами конфликта.