Москва18 апр Вести.Ливия стремится к развитию хороших отношений с Россией, заявил ИС "Вести" премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.

В рамках укрепления двусторонних связей Ливия в ближайшее время направит делегацию в РФ для актуализации сотрудничества.

Мы стремимся к хорошим отношениям с Россией, я был в России два или три года назад. Сейчас мы отправляем команду в Россию, чтобы обновить наши отношения. И мы хотели бы, чтобы к нам приезжало больше российских дипломатов и бизнесменов. Мы приветствуем Россию