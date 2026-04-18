Москва18 апрВести.Ливия стремится к развитию хороших отношений с Россией, заявил ИС "Вести" премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.
В рамках укрепления двусторонних связей Ливия в ближайшее время направит делегацию в РФ для актуализации сотрудничества.
Мы стремимся к хорошим отношениям с Россией, я был в России два или три года назад. Сейчас мы отправляем команду в Россию, чтобы обновить наши отношения. И мы хотели бы, чтобы к нам приезжало больше российских дипломатов и бизнесменов. Мы приветствуем Россиюподчеркнул Дбейба
Он также отметил, что страна движется к устойчивому миру: в Триполи ведутся обсуждения по вопросу объединения правительства и армии.