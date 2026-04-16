Москва16 апрВести.США попытались вытеснить Россию из Ливии через военные учения Flintlock 2026. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
Уточняется, что в Ливии действует двоевластие: правительство национального единства в Триполи, которое поддерживает ООН, и палата представителей в Тобруке. Восточную часть страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2025 и 2023 годах в Кремле.
Накануне в Ливии и Кот-д'Ивуаре стартовали учения Flintlock 2026, благодаря которому ливийские военнослужащие получат доступ к оборудованию США и их партнеров. По мнению газеты, это позволит стране перестать якобы зависеть от России и Белоруссии.
Мы хотели бы видеть правительство…, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россиюприводит газета слова посла Великобритании в Ливии Мартина Рейнольдса
Учения Flintlock 2026 совместно проводят США, Ливия и Италия. Ключевую руководящую роль в планировании и поддержке проведения учений сыграла итальянская сторона. В ходе учений военнослужащие отработают комплексные сценарии действий в воздухе, на суше и на море.