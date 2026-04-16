США пытались "вытеснить Россию" из Ливии через учения Flintlock 2026

Москва16 апр Вести.США попытались вытеснить Россию из Ливии через военные учения Flintlock 2026. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Уточняется, что в Ливии действует двоевластие: правительство национального единства в Триполи, которое поддерживает ООН, и палата представителей в Тобруке. Восточную часть страны контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром, который встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2025 и 2023 годах в Кремле.

Накануне в Ливии и Кот-д'Ивуаре стартовали учения Flintlock 2026, благодаря которому ливийские военнослужащие получат доступ к оборудованию США и их партнеров. По мнению газеты, это позволит стране перестать якобы зависеть от России и Белоруссии.

Мы хотели бы видеть правительство…, которое не видит необходимости привлекать иностранные державы, особенно Россию приводит газета слова посла Великобритании в Ливии Мартина Рейнольдса

Учения Flintlock 2026 совместно проводят США, Ливия и Италия. Ключевую руководящую роль в планировании и поддержке проведения учений сыграла итальянская сторона. В ходе учений военнослужащие отработают комплексные сценарии действий в воздухе, на суше и на море.