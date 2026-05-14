Москва14 мая Вести.Ливия стремится расширить военное сотрудничество с Россией, заявил генсек командования Ливийской национальной армии (ЛНА) Хейри ат-Тамими в интервью РИА Новости.

Военное сотрудничество с Россией не является новым для Ливии, оно существует давно​​​. Мы работаем над расширением и укреплением военного сотрудничества с нашими друзьями приводит РИА Новости слова ат-Тамими

По приказу командующего ЛНА Халифы Хафтара, выполнены масштабные планы подготовки ливийских офицеров и солдат, в которой участвовали Россия, Турция, Египет, Иордания, Белоруссия, Италия, США, Пакистан и другие страны. По словам ат-Тамими, такая подготовка значительно укрепила боеготовность ЛНА и готовность противостоять угрозам.

Что касается объединения военных институтов самой Ливии, то главная проблема - это отсутствие согласия между политиками, однако на этом направлении уже наметились подвижки, уточнил ат-Тамими.

Премьер-министр Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба рассказал ИС "Вести", что Ливия стремится к развитию хороших отношений с Россией. В Ливии обсуждают вопрос объединения правительства и армии, что знаменует собой движение к примирению и устойчивому миру.

В Ливии действуют два правительства, которые не признают друг друга. Первое правительство возглавляет Дбейба, оно находится в Триполи, его поддерживает ООН.

Второе правительство находится на востоке Ливии, им руководит Усама Хаммад, его поддерживает ЛНА под командованием Халифы Хафтара.

Двоевластие возникло после событий марта 2011 года, когда страны НАТО начали наносить удары по Ливии, оказывая поддержку вооруженным повстанцам.