В "Хезболле" считают, что РФ может повлиять на ситуацию на Ближнем Востоке

Москва13 апр Вести.Благодаря партнерским отношениям с Ираном и другими странами Ближнего Востока Россия может сыграть важную роль в урегулировании кризиса в регионе. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" заместитель главы политического совета ливанского шиитского движения "Хезболла" Махмуд Кумати.

Он высоко оценил политику России на Ближнем Востоке, подчеркнув приверженность Москвы международному праву.

Мы очень позитивно оцениваем Россию, ее политику в регионе, ее приверженность международному праву и защите прав человека и прав государств в соответствии с международным правом… Сегодня Россия благодаря своим отношениям с Исламской Республикой Иран, искренним связям со многими арабскими странами и Ливаном на уровне региона может играть роль [в урегулировании ближневосточного кризиса], и мы надеемся на это заявил Кумати

Однако, по его словам, сейчас в регионе "доминирует американская гегемония".

При этом сегодня США и [американский президент Дональд] Трамп в частности обратились к России, чтобы через нее повлиять на Иран и добиться прекращения огня. Рано или поздно им понадобится Россия уверен Кумати

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что региональные силы пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров.