США, Ливия и Италия проведут совместные учения Flintlock 2026. Как сообщило американское посольство, они начнутся на этой неделе с церемонии открытия в Сирте.
Совместное заявление, подтверждающее начало учений, выпустили высокопоставленные лидеры США, Ливии и Италии. Отмечается, что итальянская сторона сыграла ключевую руководящую роль в планировании и поддержке проведения учений, предоставив необходимое руководство и ресурсы.
В ходе учений военные отработают комплексные сценарии действий в воздухе, на суше и на море, которые направлены на повышение боеготовности, а также эффективности всех участвующих стран.
В конце марта польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Варшава организует учения под кодовым названием Kraj (по-польски - "Страна"). Эти мероприятия, как следовало из материала, представляют собой симуляцию начала военных действий.