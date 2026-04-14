США, Италия и Ливия начнут учения Flintlock 2026 на этой неделе

США и Италия начнут военные учения в Ливии на этой неделе США, Италия и Ливия начнут учения Flintlock 2026 на этой неделе

Москва14 апр Вести.США, Ливия и Италия проведут совместные учения Flintlock 2026. Как сообщило американское посольство, они начнутся на этой неделе с церемонии открытия в Сирте.

Совместное заявление, подтверждающее начало учений, выпустили высокопоставленные лидеры США, Ливии и Италии​​​. Отмечается, что итальянская сторона сыграла ключевую руководящую роль в планировании и поддержке проведения учений, предоставив необходимое руководство и ресурсы.

В ходе учений военные отработают комплексные сценарии действий в воздухе, на суше и на море, которые направлены на повышение боеготовности, а также эффективности всех участвующих стран.

В конце марта польская газета Rzeczpospolita сообщила, что Варшава организует учения под кодовым названием Kraj (по-польски - "Страна"). Эти мероприятия, как следовало из материала, представляют собой симуляцию начала военных действий.