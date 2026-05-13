Военные учения начались в Грузии с участием сил из Британии и США

В Грузии начались учения сил спецопераций с участием военных США и Британии Военные учения начались в Грузии с участием сил из Британии и США

Москва13 мая Вести.Многонациональные военные учения "Троянские следы" начались в Грузии с участием подразделений сил специальных операций Грузии, США, Польши, Великобритании, Испании и Румынии.

В рамках учений Грузия принимает этап "Черноморские ворота 2026".

В Грузии будут отрабатываться как сухопутные, так и военно-морские операции информирует Минобороны страны на своем сайте

Отмечается, что параллельно учения "Троянские следы-2026" проходят в странах Восточной Европы.

В среду о первых в истории совместных учениях со странами НАТО сообщало Минобороны Сербии.