Сербия впервые проводит учения с НАТО

Москва13 мая Вести.Сербия впервые в истории проводит совместные военные учения со странами НАТО. Информация об этом размещена на сайте Минобороны страны.

Согласно этим данным, в учениях задействованы примерно 600 сербских, итальянских, румынских и турецких военнослужащих.

А также военные планировщики и наблюдатели из Великобритании, Италии, Германии, Румынии, США, Сербии, Турции, Франции и Черногории сказано в материале

Как уточняется, среди задач военнослужащих – отработка тактики миротворческих операций, в том числе охрана объектов и контроль массовых скоплений людей.

Учения проходят на тактическом уровне до 23 мая.