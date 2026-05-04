В Литве начались полевые тактические учения с участием сил НАТО Полевые тактические учения с участием сил НАТО начались на востоке Литвы

Москва4 мая Вести.Полевые тактические учения Gelezinis Vilkas 2026 начались на востоке Литвы, участие в них примут более 2500 военных, в том числе военнослужащие сил НАТО, сообщили в пресс-службе МО Литвы.

Так, учения пройдут на полигоне Гайжюнай, а также в окрестностях городов Каунас, Кайшядорис, Электренай и Йонава. Помимо литовских сил, участие в учениях примут военнослужащие Польши и Великобритании, а также военнослужащие возглавляемой Германией группы батальона передовых сил Североатлантического альянса; всего будет задействовано более 300 единиц военной техники и 2500 военных.

Учения будут направлены на улучшение координации действий подразделений между собой и сотрудничества с представителями местных органов власти, пожарно-спасательной службой, литовской полицией, Союзом литовских стрелков, Службой общественной безопасности и партнерами по НАТО говорится в сообщении МО Литвы, которое цитирует "Интерфакс"

В ходе учений будут проверены новейшие разработки оборонной промышленности Литвы, особенно беспилотники и и современные средства борьбы с дронами.