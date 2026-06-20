Военные Польши предупредили о движении военной техники у границ Калининграда

В Польше предупредили о военной технике и авиации вблизи Калининграда Военные Польши предупредили о движении военной техники у границ Калининграда

Москва20 июн Вести.Военные в Польше заявили, что движение военной техники и авиации у границы с Калининградской областью усиливается.

Это объяснили учениями НАТО "Отважный кабан 26", которые проходят в районе Сувалкского коридора.

С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводства предупредила 16-я механизированная дивизия Войска польского

Военные призвали не обгонять колонны техники и не снимать машины на камеру.

Кроме того, в Польше сообщили об усилении движения воздушных судов, в частности, дронов и вертолетов.

Ранее о проведении совместных учений с Польшей и Францией сообщало Минобороны Литвы.