Москва20 июнВести.Военные в Польше заявили, что движение военной техники и авиации у границы с Калининградской областью усиливается.
Это объяснили учениями НАТО "Отважный кабан 26", которые проходят в районе Сувалкского коридора.
С сегодняшнего дня до понедельника будет наблюдаться усиленное движение военной техники на дорогах Варминско-Мазурского воеводствапредупредила 16-я механизированная дивизия Войска польского
Военные призвали не обгонять колонны техники и не снимать машины на камеру.
Кроме того, в Польше сообщили об усилении движения воздушных судов, в частности, дронов и вертолетов.
Ранее о проведении совместных учений с Польшей и Францией сообщало Минобороны Литвы.