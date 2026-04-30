Поддубный: Польша продолжает провокации рядом с границей России Поддубный: Польша продолжает провокационные движения рядом с границей России

Москва30 апр Вести.Польша планирует усилить 16-ю Поморскую механизированную дивизию, располагающуюся рядом с Калининградской областью. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Он обратил внимание на планы Польши усилить силы у границы с Калининградской областью.

Польша продолжает провокационные движения на границе. В планах Варшавы усиление 16-й Поморской механизированной дивизии (МД), дислоцированной близ границы с Калининградской областью, боевыми машинами пехоты Borsuk в количестве 300 единиц. Добавим, что на вооружении 16-й МД, помимо артиллерийских и ракетных систем, будут стоять и южнокорейские танки К2. Издание Rzeczpospolita называет это войсковое соединение "центральным звеном будущей военной конфигурации в регионе написал Поддубный

Как отметил военкор, задача 16-й механизированной дивизии - "нейтрализация российского эксклава в течение нескольких часов в случае начала конфликта".

Как видим, польское правительство целенаправленно приучает местное население к мысли о неизбежности вооруженного столкновения с Россией. Варшава искусственно создает "угрозу", чтобы оправдать расходы на милитаризацию страны заключил он

Ранее журналист в интервью Владимиру Соловьёву отметил, что география перестала быть решающим фактором при ведении боевых действий. На дальних рубежах могут происходить события, которые потом влияют на обстановку у наших границ, объяснил Поддубный.