Москва24 апр Вести.Разрабатывая сценарии ударов по Калининграду, европейцы пребывают в заблуждении относительно решимости России защищать этот регион. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный эксперт Андрей Клинцевич.

По его оценке, планируемые учения Польши и Франции призваны отработать блокаду Калининграда. В Европе этот регион наивно считают серой зоной "большой России", отметил эксперт.

Учения и планы, которые мы видим, - это все связано вокруг Калининграда, блокада или захват. Правда, им пока ума хватило в двадцатом пакете санкций, хотя первоначально это было, не включить блокаду сухопутную, морскую Калининграда, то есть перекрыть автомобильные и железнодорожные сообщения. Но мы, тем не менее, видим, что они на этом направлении, как говорится, все свои силы туда отправляют. Возможно, они воспринимают, что Россия - это и есть только Калининград. Ну, вот она зона, вот все мы навалимся, нападем, большой России нет. Она где-то там, она не будет участвовать, она не будет защищать своих граждан, находятся они вот в этой, действительно, серьезной иллюзии отметил Клинцевич

Над Балтийским морем состоятся совместные учения Военно-воздушных сил (ВВС) Франции и Польши с участием истребителей Rafale, оснащенных ракетами с ядерными боеголовками, заявило издание Wirtualna Polska со ссылкой на военные источники.