Москва23 апрВести.Совместные учения Военно-воздушных сил Польши и Франции с участием авиации, носящей ядерное оружие, приведут к обострению ситуации в Балтийском регионе. Об этом заявил военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru он рассказал о том, какую легенду могут подготовить организаторы учений в акватории Балтийского моря. Летчики будут отрабатывать взятие Калининграда в ответ на якобы агрессию со стороны Москвы.
Появление в этом регионе французских самолетов как носителей ядерных бомб — это, безусловно, обострение ситуации на Балтикепояснил Дандыкин
Ранее польские СМИ сообщили о готовящихся учениях в акватории Балтийского моря и на севере Польши. По данным источником, будет отрабатываться применение ядерного оружия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти учения проявлением всплеска милитаризма в Европе.