Дандыкин: ядерные учения Франции и Польши приведут к обострению на Балтике

Москва23 апр Вести.Совместные учения Военно-воздушных сил Польши и Франции с участием авиации, носящей ядерное оружие, приведут к обострению ситуации в Балтийском регионе. Об этом заявил военный эксперт, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.

В беседе с NEWS.ru он рассказал о том, какую легенду могут подготовить организаторы учений в акватории Балтийского моря. Летчики будут отрабатывать взятие Калининграда в ответ на якобы агрессию со стороны Москвы.

Появление в этом регионе французских самолетов как носителей ядерных бомб — это, безусловно, обострение ситуации на Балтике пояснил Дандыкин

Ранее польские СМИ сообщили о готовящихся учениях в акватории Балтийского моря и на севере Польши. По данным источником, будет отрабатываться применение ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти учения проявлением всплеска милитаризма в Европе.