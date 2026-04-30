Москва30 апр Вести.Провокационность франко-польских военных учений, в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в РФ, зашкаливает. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН российский дипломат обратился к французской делегации, которая "так печется" о нераспространении ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Он задал риторический вопрос: не президент ли Франции месяц назад заявил о намерении приступить к наращиванию ядерного арсенала, а на прошлой неделе инициировал совместные с Польшей учения, в ходе которых будет отрабатываться имитация ядерных ударов по территории России?

Степень провокационности такого шага зашкаливает сказал Василий Небензя

Портал Wirtualna Polska 23 апреля сообщил о совместных планах Франции и Польши провести учения над Балтикой с участием истребителей Rafale с ядерными боеголовками, которые будут отрабатывать удары по целям в РФ. Местом проведения учений станут Балтика и Северная Польша.

И сегодня же постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Дмитрий Полянский назвал эти учения, которые Париж и Варшава готовят не таясь, прямой подготовкой к войне. Эти учения даже не предусматривают консультаций в рамках НАТО.

И это уже не риторика, а прямая подготовка к войне заявил Полянский на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ

В конце февраля Служба внешней разведки РФ сообщила, что Британия и Франция готовятся передать Киеву ядерное оружие. Они хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины и рассматривают возможность скрытой передачи Киеву малогабаритной ядерной бомбы.