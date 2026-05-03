Посол Мешков рассказал, как Финляндия, Польша и Франция нарушают акт Россия-НАТО Посол РФ: учения Франции и Польши, а также планы Финляндии нарушают акт РФ-НАТО

Москва3 мая Вести.Ядерные учения Франции и Польши, а также инициатива о ввозе и хранении на территории Финляндии ядерного оружия (ЯО) противоречат Основополагающему акту Россия-НАТО. Об этом сообщил посол России во Франции Алексей Мешков агентству РИА Новости.

Он отметил, что этот документ можно и сейчас найти на сайте альянса, поскольку он является действующим. При этом хотя Североатлантический альянс и отказался от целого ряда положений акта, в частности, от работы Совета Россия-НАТО, от самого документа организация не отказывалась.

И вот этот документ гласит: "Государства-члены НАТО подтверждают, что не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов, и не имеет необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил" напомнил Мешков

Ранее польские СМИ сообщили о готовящихся учениях в акватории Балтийского моря и на севере Польши. По данным источником, будет отрабатываться применение ядерного оружия.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что провокационность франко-польских военных учений, в ходе которых будут отрабатываться удары по целям в РФ, зашкаливает.