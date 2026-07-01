Москва31 июл Вести.Предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции вызывают серьезное беспокойство у России, заявил в интервью ТАСС российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что официальные лица ФРГ на словах заявляют о приверженности международным обязательствам, подтверждающим безъядерный статус страны.

Она (Германия – прим. ред.) не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре "Два плюс четыре" (Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии – прим. ред.) сказал Нечаев

Однако, по словам посла, на практике наблюдается активное взаимодействие Берлина с ядерными державами.

В частности, с Францией проводятся совместные ядерные миссии, совместные учения, в том числе, по доставке ядерного оружия, дозаправке французских самолетов, и это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать (ядерным оружием – прим. ред.), то зачем вот такие упражнения? задался вопросом посол России

Нечаев также упомянул о существовании закрытых договоренностей между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном о расширении ядерного диалога между странами, подробности которого не раскрываются.

Мы за этим, конечно, следим, у нас это вызывает большую озабоченность, не скрою. В Москве это видят, и мы, конечно, весьма-весьма озабочены тем, как будет развиваться ситуация дальше заключил глава дипмиссии

В мае 2026 года журнал Der Spiegel сообщил, что Германия и Франция frnbdbpbhe.n практическое сотрудничество в области ядерного сдерживания. Осенью военнослужащие бундесвера примут участие в проводимых французской стороной ядерных учениях.