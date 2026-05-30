Москва30 мая Вести.Германия впервые поучаствует во французских стратегических учениях по ядерному сдерживанию, которые планируются в сентябре. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Несмотря на символический допуск к ядерной инфраструктуре Франции, фактическая роль немецкой армии будет сугубо вспомогательной: обеспечение авиационной поддержки и предоставление воздушного пространства ФРГ.

Spiegel также сообщает, что на этой неделе советник канцлера ФРГ Фридриха Мерца по безопасности Гюнтер Зауттер посетил Париж для участия в первом раунде переговоров о сотрудничестве в области ядерного сдерживания. Следующую встречу планируют провести в Германии в июне.

Недавно французский лидер объявил о начале эпохи "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода ожидается, что Париж увеличит число боеголовок (в настоящий момент у него 290 штук), а страны Европы получат возможность участвовать в совместных учениях. Макрон уточнил, что к французской доктрине присоединятся несколько европейских стран. Несколько дней назад к ней присоединилась Норвегия.