Москва30 маяВести.Представители Франции и Германии начали в Париже запланированные ранее консультации о более тесном сотрудничестве по теме ядерного сдерживания, пишет журнал Der Spiegel.
Для консультаций в столицу Франции прибыл советник немецкого канцлера по внешней политике Гюнтер Зауттер.
Отмечается, что в консультациях участвовал и ряд других европейских стран. Следующая встреча представителей Франции и Германии должна состояться до 4 июля, когда начнутся летние парламентские каникулы.
В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что начал обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос "ядерного зонтика" в Европе.
Макрон в прошлом году заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания, обосновав это якобы "угрозой" со стороны РФ.