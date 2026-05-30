Берлин и Париж начали переговоры о сотрудничестве по ядерному сдерживанию

Москва30 мая Вести.Представители Франции и Германии начали в Париже запланированные ранее консультации о более тесном сотрудничестве по теме ядерного сдерживания, пишет журнал Der Spiegel.

Для консультаций в столицу Франции прибыл советник немецкого канцлера по внешней политике Гюнтер Зауттер.

Отмечается, что в консультациях участвовал и ряд других европейских стран. Следующая встреча представителей Франции и Германии должна состояться до 4 июля, когда начнутся летние парламентские каникулы.

В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что начал обсуждать с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопрос "ядерного зонтика" в Европе.

Макрон в прошлом году заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания, обосновав это якобы "угрозой" со стороны РФ.