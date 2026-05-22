Нечаев заявил о беспокойстве из-за ядерных дискуссий Германии и Франции Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции

Москва22 мая Вести.Обсуждения возможного ядерного сотрудничества Берлина и Парижа вызывают беспокойство, заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

По словам дипломата, в ФРГ все чаще звучат разговоры о взаимодействии с Францией в ядерной сфере.

Момент, который, честно говоря, меня беспокоит, да думаю, что не только меня – это разговоры, в частности, с Францией, которая, как известно, является членом ядерного клуба. О каком-то формате диалога на этот счет, участии в стратегических ядерных миссиях, о том, как наладить сотрудничество с Францией по ядерному досье сказал Нечаев

Он напомнил, что Германия в соответствии с Договором об окончательном урегулировании обязалась сохранять статус безъядерного государства, однако подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве и вызывает у российской стороны настороженность.

Как бы эти [ядерные] разговоры не трансформировались во что-то более конкретное. За этим, видимо, следует весьма внимательно следить заключил посол

Ранее Франция предложила укрепить "ядерный кулак" против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания.