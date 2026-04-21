Москва21 апр Вести.Россия озабочена нарастающей милитаризацией Германии, заявил ИС "Вести" посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

Берлин, отметил дипломат, совершенно не скрывает, что многие из новых объектов военной промышленности, которые он создает, предназначены для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, а значит, против российской армии.

Мы видим, что объем милитаризации экономики, объем военной помощи Украине в любой форме, будь то экономической, финансовой, поставки конкретных вооружений - он увеличивается. Провозглашается линия на то, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение, что помощь Украине будет продолжаться так долго, сколько потребуется, и никаких помех этому, как утверждается, Запад не воспринимает. Поэтому все это вызывает определенную озабоченность сказал Нечаев

Ранее районный депутат округа Альцай-Вормс от партии "Альтернатива для Германии" Константин Савин заявил в интервью ИС "Вести", что военно-промышленный комплекс ФРГ будет продолжать наращивать обороты, пока Соединенные Штаты платят за производство оружия для Киева.

Он также отметил, что сейчас немецкие оборонные концерны получают большие субсидии и заказы от государства.