Москва22 мая Вести.ФРГ постепенно наращивает свое участие в украинском конфликте, в рамках этих шагов она перебрасывает своих военных ближе к границам с Россией, заявил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

Дипломат отметил, что Берлин не считает себя участником украинского конфликта, однако это "вопрос дискуссионный", поскольку все признаки того, что Германия выступает на стороне киевского режима, налицо.

Только, как говорится, солдат не посылают. Да и то приближается военный контингент [немцев], который будет размещен в Литве. Кроме того, наращивается военный потенциал на так называемом восточном фланге НАТО, в Балтийском море и на высоких широтах сказал Нечаев

Ранее посол России в Германии заявил, что ФРГ занимает однозначно враждебную России позицию и готовится к прямому конфликту с ней. Он подчеркнул, что немецкий политический истеблишмент назначил Россию главным стратегическим противником на длительную перспективу.