Нечаев: ФРГ не может претендовать на роль посредника в украинском урегулировании

Москва22 мая Вести.Германия не может претендовать на роль посредника в урегулировании украинского конфликта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. По его мнению, немецкий представитель от Европы в переговорном процессе маловероятно будет занимать пророссийскую позицию.

Посредничество в принципе предполагает некую объективность и непредвзятость. Но на такое посредничество, к сожалению, в нынешних условиях от Берлина нам слышать, видимо, трудно отметил дипломат

Ранее сообщалось, что более 80% жителей Германии выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в стране через год после начала работы правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца.