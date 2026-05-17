Москва17 мая Вести.Более 80% жителей Германии выразили обеспокоенность ситуацией, которая сложилась в стране через год после начала работы кабмина под руководством канцлера Фридриха Мерца. Это следует из результатов опроса социологического института INSA, проведенного по заказу газеты Bild am Sonntag.

Исследование показало: многие немцы не верят, что власти способны справиться с текущим кризисом. Так, сильное беспокойство за свою страну испытывают 84% респондентов. 42% опрошенных считают, что ответственность за происходящее лежит на всех трех коалиционных партиях (ХДС/ХСС и СДПГ), 37% возлагают ее на блок ХДС/ХСС, а 14% считают "виновником" только СДПГ. Сами партии при этом винят друг друга за отсутствие прогресса с реформами.

Также социологи спросили граждан, какого будущего они хотели бы для Мерца. 67% опрошенных ответили, что если крупные планы реформ провалятся, то они хотели бы отставки канцлера. Как отмечает Bild am Sonntag, это тревожный сигнал для главы немецкого правительства.

Авторы исследования предложили респондентам рассказать, кого они хотели бы видеть на посту канцлера вместо Мерца. Среди альтернативных кандидатов на эту должность лучший результат показал министр обороны ФРГ Борис Писториус (СДПГ) – 29% опрошенных считают, что он справился бы с проведением реформ лучше. 25% выбрали лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, еще 13% – премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрика Вюста.