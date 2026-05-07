Москва7 мая Вести.Германия переживает "эпохальный перелом", с которым не сталкивалась со времени окончания Второй мировой войны, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Геополитические перемены наложились на накопившиеся структурные проблемы внутри Германии, отметил Мерц.

Мы являемся свидетелями глубокого эпохального перелома, такого, какой переживает каждое поколение. Нам, тем, кто родился после Второй мировой войны, до сих пор просто везло приводит РИА Новости слова Мерца

Германия еженедельно сталкивается с новыми кризисами, которые невозможно оценить лишь через призму внешней политики. Поэтому страна должна измениться во многих отношениях, подчеркнул Мерц.

Канцлер заявил, что у Германии есть силы для проведения реформ, и страна полностью изменится к 2035 году. В частности, Мерц ожидает полной цифровизации бюрократических процессов и выдачи разрешений.

Между тем газета Politico написала, что экономика Германии находится в стагнации, однако Мерц предпочитает объяснять это внешними обстоятельствами.