Москва1 мая Вести.Бывший глава немецкого ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер выступил с прогнозом, допустив наступление первого в истории послевоенной Германии системного государственного кризиса. В интервью изданию Bild соратник Ангелы Меркель подчеркнул, что текущая ситуация кардинально отличается от прежних политических трудностей ФРГ.

Боюсь, что впервые в моей политической жизни или, вероятно, даже в истории Федеративной Республики Германии с 1949 года мы можем скатиться в государственный кризис... заявил Альтмайер

По мнению политика, ранее у правительств тоже были трудности, но тогда "были и альтернативы", "множество коалиционных возможностей".

Когда одно правительство проваливалось, можно было создать другое заключил Альтмайер

Политик опасается, что в случае назначения досрочных выборов страна рискует столкнуться с полным политическим параличом, при котором формирование устойчивого кабмина окажется невозможным. По его словам, последствия могут быть катастрофическими для экономики.

Если это произойдет, тогда не только государственные органы - федеральное правительство и парламент - будет недееспособны, но и, вероятно, в то же время произойдет экономическая рецессия, еще более тяжелая, чем та, которую мы пережили в период банковского и фондового кризиса, а также во время пандемии коронавируса предостерег Альтмайер

Ранее с критикой действующего кабинета министров выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, отметивший, что власти не способны обеспечить развитие страны. Негативный фон дополняют официальные статистические данные: по информации Destatis, госдефицит ФРГ по итогам 2025 года превысил 127 миллиардов евро, а министерство экономики вынуждено было вновь пересмотреть прогнозы роста ВВП в сторону понижения на фоне высокой инфляции и энергетических проблем.