Москва21 апрВести.Германия самостоятельно навлекла на себя энергетический кризис из-за отказа от российской энергетики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что власти ФРГ, стремясь сократить расходы, отказались от прокладки высоковольтных линий под землей, отдав предпочтение наземным линиям.
Германия вынуждена пойти на неприятный шаг и сократить расходы, столкнувшись с энергетическим кризисом, который она сама на себя навлекланаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с топливом в Германии.