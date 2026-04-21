Дмитриев: Берлин, отказавшись от энергоресурсов из РФ, навлек на себя кризис

Москва21 апр Вести.Германия самостоятельно навлекла на себя энергетический кризис из-за отказа от российской энергетики. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что власти ФРГ, стремясь сократить расходы, отказались от прокладки высоковольтных линий под землей, отдав предпочтение наземным линиям.

Германия вынуждена пойти на неприятный шаг и сократить расходы, столкнувшись с энергетическим кризисом, который она сама на себя навлекла написал Дмитриев в соцсети X

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности, на котором будет обсуждаться ситуация с топливом в Германии.