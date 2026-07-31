Политик Шмидт: события в ФРГ могут привести к отставке канцлера и новым выборам

Политик Шмидт допустил отставку канцлера ФРГ Политик Шмидт: события в ФРГ могут привести к отставке канцлера и новым выборам

Москва31 июл Вести.Падение рейтингов у правящей коалиции ФРГ, а также рост популярности оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" могут привести к отставке канцлера Фридриха Мерца и проведению досрочных выборов. Таким мнением с ИС "Вести" поделился депутат бундестага ХХ созыва Евгений Шмидт.

Он добавил, что рейтинги "АдГ" уже составляют около 30%.

"Альтернатива для Германии", которая уже сейчас около 30% голосов набирает, а партия Мерца приближается к двадцати. И на будущих выборах, которые могут состояться неожиданно, … многие депутаты рискуют просто лишиться своих мандатов. Поэтому и в сторону Мерца звучит недовольство. Все это может вылиться в конечном итоге или досрочными выборами, или сменой канцлера, и этого ждут, в том числе внутри самой правящей коалиции заявил Шмидт

Ранее издание Politico сообщало, что в партии Фридриха Мерца начался кризис из-за скандала с суррогатным материнством. Лидер фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан решил завести ребенка при помощи суррогатной матери в США. В Германии такая практика находится под запретом.