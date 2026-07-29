Мерц столкнулся с кризисом в партии из-за скандала с суррогатным материнством Politico: Мерц столкнулся с кризисом из-за скандала внутри партии

Москва29 июл Вести.Скандал вокруг суррогатного материнства ударил по позициям канцлера Германии Фридриха Мерца, недовольство его внутрипартийной деятельностью в Христианско-демократическом союзе нарастает. Об этом пишет Politico.

Скандал разразился из-за решения лидера фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана и его супруга (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) завести ребенка при помощи суррогатной матери в США. В Германии эта практика находится под запретом, и консервативный блок на протяжении долгого времени выступал против ее разрешения. В связи с обвинениями в лицемерии Шпану пришлось покинуть руководящую должность.

Мерц хотел использовать инцидент для масштабного обновления своей команды, но только усилил напряжение кадровыми перестановками. Так, например, глава Минтранса Патрик Шнидер узнал о предстоящем увольнении из публикаций СМИ и сам покинул пост, назвав происходящее недостойным.

Ситуацией также возмутился уходящий госсекретарь Минздрава Тино Зорге. Он отметил, что о своей отставке, как и Шнидер, узнал из прессы раньше, чем Мерц сообщил ему об этом лично.

Соратники канцлера теперь все чаще выражают недовольство Мерцем. Его критикуют за неуважение к однопартийцам, непродуманные перестановки и неспособность создать доверительную атмосферу внутри партии.

Ранее депутат бундестага Евгений Шмидт рассказал ИС "Вести", что внутри партии канцлера ФРГ растет недовольство милитаризацией и увеличением государственного долга.