Москва13 июл Вести.Внутри партии канцлера ФРГ Фридриха Мерца растет недовольство милитаризацией и увеличением госдолга, которые продвигает правительство. Об этом ИС "Вести" рассказал депутат бундестага Евгений Шмидт.

Он добавил, что большая часть населения страны не понимает, что делает правительство Германии.

Уже говорят, к 2030 году [в правительстве] чуть ли не один триллион в долг хотят взять. На эти деньги пытаются и перевооружаться, и спасать климат, и еще и раздавать по всему миру миллиарды, делая вид, что мы такая богатая страна. Но в итоге эта сказка когда-то закончится, когда придется отдавать долги. И сейчас большинство людей просто в недоумении от действий правительства: той же самой Украине обещают новые миллиарды, новую поддержку, втягивают всячески в войну, а в то же самое время население все больше отворачивается от данного правительства заявил Шмидт

Политик напомнил, что рейтинг канцлера составляет всего 13%, а за оппозицию на будущих выборах в восточных землях Германии готовы отдать свой голос около 40% избирателей.

Рейтинг Мерца – 13%. Но видно, что совершенно его это не беспокоит, [он] решил до 2029 года каким-то образом усидеть в своем кресле, если пусть даже и проиграв выборы, которые уже в сентябре состоятся в восточных землях, где оппозиция в лице "Альтернативы для Германии" бьет уже все рекорды выше 40%, и в партии Мерца уже назревают склоки о том, что пора бы сворачивать этот курс объяснил Шмидт

Ранее агентство Reuters сообщало, что правительство ФРГ планирует выделить до 90 миллиардов евро на закупку 50 тысяч БПЛА для Украины.