Москва9 июн Вести.Массовые акции протеста в Берлине с требованием отставки канцлера Фридриха Мерца отражают недовольство немцев курсом нынешнего правительства Германии. Это может завершиться распадом правящей коалиции, заявил в интервью ИС "Вести" бывший депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

По словам экс-депутата, в прошедшей на днях в Берлине многотысячной демонстрации приняли участие жители со всей Германии.

Кроме отставки Мерца, которая была главным требованием демонстрантов, звучали и другие лозунги: допустим, введение референдумов по швейцарскому образцу, чтобы важные решения принимались именно народным голосованием, а не кучкой политиков. Требования убрать налог на углекислый газ, снизить налоги и много других. Собственно, то, что Мерц обещал и не исполнил. Это все привело к таким уличным протестам, потому что люди устали от лживых обещаний, от того, что обещания политиков идут вразрез тому курсу, который они в итоге проводят в Германии сказал Шмидт

По его словам, у немцев есть шанс добиться досрочной отставки правительства Мерца.

Шансы на самом деле немалые, об этом и открыто, и в кулуарах многие говорят, потому что опросы на протяжении последних месяцев показывают неуклонный рост оппозиции в лице партии "Альтернатива для Германии". И уже по последним опросам вплотную подошли к границе 30%, в то время как правящая партия христианских демократов, партия Мерца, идет в минус, то есть уже приближается к 20%. Это магическая цифра 20-30, и многие специалисты, эксперты согласны: если общественное мнение будет дальше двигаться в этом направлении, достигнет вот этих значений 20-30, то … вся эта ситуация грозит распадом коалиции… На Мерца давят изнутри коалиции, давят изнутри его партии. Допустим, уже на фоне предстоящих выборов в восточных землях ему отказывают в участии в предвыборной программе - мол, он стал настолько токсичен, что он, наоборот, демотивирует избирателей. Все это указывает на то, что дни Мерца сочтены. Пускай он и держится крепко за кресло канцлера, но внутри коалиции, внутри партии зреет огромное недовольство, и в конечном счете оно выльется рано или поздно в распад коалиции, или в проведение досрочных выборов, или в формирование некого правительства меньшинства отметил Шмидт

Толчком к этому распаду правящей коалиции может послужить, например, анонсированный правительством пакет социальных реформ, либо осенние выборы.

В сентябре пройдут выборы в двух восточных землях, где у партии "Альтернатива для Германии" очень большая поддержка, только в Саксонии-Анхальт, по текущим опросам, партия набирает 42%. И если сделать некие математические прогнозы, то 43% будет достаточно для того, чтобы сформировать правительство без других участников. Конечно же, все остальные партии, системные партии, как здесь называют партии власти, они в шоке, они не могут ничего придумать, чтобы остановить рост поддержки оппозиции. И если "Альтернатива для Германии" осенью впервые сформирует свое правительство, назначит своего премьер-министра, то это может стать толчком к распаду коалиции, к пересмотру всей политики правящей коалиции и, возможно, досрочным выбором в Бундестаг сказал Шмидт

Жители Германии, по словам политика, устали от темы поддержки Киева и даже за глаза называют Мерца "канцлером Украины".

Все это, конечно же, с огромным раздражением воспринимается в обществе, и не в последнюю очередь поэтому его [Мерца] рейтинги и бьют антирекорды отметил Шмидт

Ранее депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре назвал крайне малой вероятность того, что действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц добровольно покинет занимаемый пост.